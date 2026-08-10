Al-An'am 6:66 وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل ٦٦
وَكَذَّبَ
بِهِۦ
قَوۡمُكَ
وَهُوَ
ٱلۡحَقُّۚ
قُل
لَّسۡتُ
عَلَيۡكُم
بِوَكِيلٖ
٦٦
Твой народ счел его (Коран) ложью, хотя это - истина. Скажи: «Я не являюсь вашим попечителем и хранителем».
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Russian Tafseer Al Saddi
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