Войти
Войти
Выберите язык

Al-An'am 6:63 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لين انجانا من هاذه لنكونن من الشاكرين ٦٣

6:63
قُلۡ
مَن
يُنَجِّيكُم
مِّن
ظُلُمَٰتِ
ٱلۡبَرِّ
وَٱلۡبَحۡرِ
تَدۡعُونَهُۥ
تَضَرُّعٗا
وَخُفۡيَةٗ
لَّئِنۡ
أَنجَىٰنَا
مِنۡ
هَٰذِهِۦ
لَنَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلشَّٰكِرِينَ
٦٣
Скажи: «Кто спасает вас от мраков на суше и на море, когда вы взываете к Нему смиренно и тайно, говоря: «Если Он спасет нас от этого, мы непременно будем благодарны!»»
Продолжить чтение

Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

После смерти и промежуточной жизни, которая продолжается до Судного дня и сопровождается блаженством или наказанием, творения вернутся к своему Истинному Покровителю. Он правит ими по законам Своего предопределения, верша их судьбами, как пожелает, а также по законам Своей религии, издавая для них п…
После смерти и промежуточной жизни, которая продолжается до Судного дня и сопровождается блаженством или наказанием, творения вернутся к своему Истинн…
Больше тафсиров
Notes placeholders