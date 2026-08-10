Al-An'am 6:62 ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ٦٢
ثُمَّ
رُدُّوٓاْ
إِلَى
ٱللَّهِ
مَوۡلَىٰهُمُ
ٱلۡحَقِّۚ
أَلَا
لَهُ
ٱلۡحُكۡمُ
وَهُوَ
أَسۡرَعُ
ٱلۡحَٰسِبِينَ
٦٢
Потом их возвращают к Аллаху, их Истинному Покровителю. Он один принимает решение, и Он - Самый быстрый в расчете.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
После смерти и промежуточной жизни, которая продолжается до Судного дня и сопровождается блаженством или наказанием, творения вернутся к своему Истинному Покровителю. Он правит ими по законам Своего предопределения, верша их судьбами, как пожелает, а также по законам Своей религии, издавая для них п…
После смерти и промежуточной жизни, которая продолжается до Судного дня и сопровождается блаженством или наказанием, творения вернутся к своему Истинн…