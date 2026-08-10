Al-An'am 6:64 قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون ٦٤
قُلِ
ٱللَّهُ
يُنَجِّيكُم
مِّنۡهَا
وَمِن
كُلِّ
كَرۡبٖ
ثُمَّ
أَنتُمۡ
تُشۡرِكُونَ
٦٤
Скажи: «Аллах спасает вас от этого и от всех остальных скорбей. Но вы продолжаете приобщать сотоварищей».
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Russian Tafseer Al Saddi
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