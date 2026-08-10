Войти
Войти
Выберите язык

Al-An'am 6:68 واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ٦٨

6:68
وَإِذَا
رَأَيۡتَ
ٱلَّذِينَ
يَخُوضُونَ
فِيٓ
ءَايَٰتِنَا
فَأَعۡرِضۡ
عَنۡهُمۡ
حَتَّىٰ
يَخُوضُواْ
فِي
حَدِيثٍ
غَيۡرِهِۦۚ
وَإِمَّا
يُنسِيَنَّكَ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
فَلَا
تَقۡعُدۡ
بَعۡدَ
ٱلذِّكۡرَىٰ
مَعَ
ٱلۡقَوۡمِ
ٱلظَّٰلِمِينَ
٦٨
Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о Наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором. Если же дьявол заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь.
Продолжить чтение

Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

Разглагольствовать о знамениях Аллаха означает говорить то, что противоречит истине, приукрашивать лживые воззрения, проповедовать ошибочные убеждения, хвалить приверженцев лжи, отворачиваться от истины и поносить ее сторонников. Аллах повелел Своему посланнику и его последователям отворачиваться от…
Разглагольствовать о знамениях Аллаха означает говорить то, что противоречит истине, приукрашивать лживые воззрения, проповедовать ошибочные убеждения…
Больше тафсиров
Notes placeholders