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Al-An'am 6:69 وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولاكن ذكرى لعلهم يتقون ٦٩

6:69
وَمَا
عَلَى
ٱلَّذِينَ
يَتَّقُونَ
مِنۡ
حِسَابِهِم
مِّن
شَيۡءٖ
وَلَٰكِن
ذِكۡرَىٰ
لَعَلَّهُمۡ
يَتَّقُونَ
٦٩
Те, которые богобоязненны, не несут никакой ответственности за их расчет. Они должны лишь напоминать им, - быть может, они устрашатся.
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Russian Tafseer Al Saddi

Из этого следует, что во время проповедей и увещеваний человек должен использовать слова, которые помогут ему поскорее достичь поставленной цели и пробудить в людях богобоязненность. Кроме того, если проповеди и увещевания подталкивают увещеваемого человека к совершению еще более злостных преступлен…
Из этого следует, что во время проповедей и увещеваний человек должен использовать слова, которые помогут ему поскорее достичь поставленной цели и про…
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