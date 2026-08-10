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Тафсир: Al-An'am 6:69
Al-An'am
69
6:69
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولاكن ذكرى لعلهم يتقون ٦٩
وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍۢ وَلَـٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٦٩
وَمَا
عَلَى
ٱلَّذِينَ
يَتَّقُونَ
مِنۡ
حِسَابِهِم
مِّن
شَيۡءٖ
وَلَٰكِن
ذِكۡرَىٰ
لَعَلَّهُمۡ
يَتَّقُونَ
٦٩
Те, которые богобоязненны, не несут никакой ответственности за их расчет. Они должны лишь напоминать им, - быть может, они устрашатся.
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Al-Sa'di
Из этого следует, что во время проповедей и увещеваний человек должен использовать слова, которые помогут ему поскорее достичь поставленной цели и пробудить в людях богобоязненность. Кроме того, если проповеди и увещевания подталкивают увещеваемого человека к совершению еще более злостных преступлений, то проповедник обязан воздержаться от них, ибо если совершаемый поступок отдаляет проповедника от поставленной цели, то его целью становится отказ от этого поступка.