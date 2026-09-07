Al-Mursalat 77:9 واذا السماء فرجت ٩
Страница 580 · Джуз 29
وَإِذَا
ٱلسَّمَآءُ
فُرِجَتۡ
٩
когда расколется небо,
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Russian Tafseer Al Saddi
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