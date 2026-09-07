Al-Mursalat 77:14 وما ادراك ما يوم الفصل ١٤
Страница 580 · Джуз 29
وَمَآ
أَدۡرَىٰكَ
مَا
يَوۡمُ
ٱلۡفَصۡلِ
١٤
Откуда ты мог знать, что такое День различения?
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
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Этот вопрос служит для возвеличивания Судного дня и устрашения людей. Это будет день различения между творениями и расчета с каждым из них в отдельности. Затем Господь пригрозил тем, кто отрицает этот день, и сказал:
Этот вопрос служит для возвеличивания Судного дня и устрашения людей. Это будет день различения между творениями и расчета с каждым из них в отдельнос…