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Al-Mursalat 77:14 وما ادراك ما يوم الفصل ١٤

Страница 580 · Джуз 29

وَمَآ
أَدۡرَىٰكَ
مَا
يَوۡمُ
ٱلۡفَصۡلِ
١٤
Откуда ты мог знать, что такое День различения?
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Russian Tafseer Al Saddi

Этот вопрос служит для возвеличивания Судного дня и устрашения людей. Это будет день различения между творениями и расчета с каждым из них в отдельности. Затем Господь пригрозил тем, кто отрицает этот день, и сказал:
Этот вопрос служит для возвеличивания Судного дня и устрашения людей. Это будет день различения между творениями и расчета с каждым из них в отдельнос…
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