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Al-Mursalat 77:8 فاذا النجوم طمست ٨

Страница 580 · Джуз 29

فَإِذَا
ٱلنُّجُومُ
طُمِسَتۡ
٨
Когда погаснут звезды,
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Russian Tafseer Al Saddi

Всевышний поклялся об истинности воскрешения и воздаяния ангелами, которых Аллах отправляет вершить предопределенные дела, управлять Вселенной и доносить откровения до посланников. Эти ангелы призваны нести благо, мудрость и пользу, а не зло и забаву. Они несутся с огромной скоростью, подобно ураган…
Всевышний поклялся об истинности воскрешения и воздаяния ангелами, которых Аллах отправляет вершить предопределенные дела, управлять Вселенной и донос…
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