Al-Mursalat 77:7 انما توعدون لواقع ٧
Страница 580 · Джуз 29
إِنَّمَا
تُوعَدُونَ
لَوَٰقِعٞ
٧
Обещанное вам непременно сбудется.
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Russian Tafseer Al Saddi
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