Al-Mursalat 77:3 والناشرات نشرا ٣
Страница 580 · Джуз 29
وَٱلنَّٰشِرَٰتِ
نَشۡرٗا
٣
распространяющими бурно,
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Russian Tafseer Al Saddi
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Он проявляет особую заботу к своим избранникам и помогает им обрести счастье. Что же касается нечестивцев, которые избрали для себя вечное несчастье и отказались от прямого пути, то для них уготовлено мучительное наказание. Таково воздаяние за бесчестие и враждебное отношение к истине.
Он проявляет особую заботу к своим избранникам и помогает им обрести счастье. Что же касается нечестивцев, которые избрали для себя вечное несчастье и…