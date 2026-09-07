Al-Mursalat 77:15 ويل يوميذ للمكذبين ١٥
Страница 580 · Джуз 29
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
١٥
Горе в тот день тем, кто считает истину ложью!
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Russian Tafseer Al Saddi
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Как мучительно их наказание! Как скверно их пристанище! Аллах сообщил им истину и поклялся в этом, но они не поверили, и поэтому заслужили великое наказание.
Как мучительно их наказание! Как скверно их пристанище! Аллах сообщил им истину и поклялся в этом, но они не поверили, и поэтому заслужили великое нак…