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Al-Mursalat 77:15 ويل يوميذ للمكذبين ١٥

Страница 580 · Джуз 29

وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
١٥
Горе в тот день тем, кто считает истину ложью!
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Russian Tafseer Al Saddi

Как мучительно их наказание! Как скверно их пристанище! Аллах сообщил им истину и поклялся в этом, но они не поверили, и поэтому заслужили великое наказание.
Как мучительно их наказание! Как скверно их пристанище! Аллах сообщил им истину и поклялся в этом, но они не поверили, и поэтому заслужили великое нак…
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