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Al-Mursalat 77:13 ليوم الفصل ١٣

Страница 580 · Джуз 29

لِيَوۡمِ
ٱلۡفَصۡلِ
١٣
До Дня различения!
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Russian Tafseer Al Saddi

Воскрешение и воздаяние неизбежны и не вызывают сомнения. Когда же они наступят, то весь мир постигнут великие изменения и сильный ужас, от которого сердца придут в беспокойство и будут охвачены глубокой скорбью. И тогда звезды исчезнут из виду, рассеются и покинут свои места. Горы разрушатся и прев…
Воскрешение и воздаяние неизбежны и не вызывают сомнения. Когда же они наступят, то весь мир постигнут великие изменения и сильный ужас, от которого с…
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