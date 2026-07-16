Entrar
Entrar
Selecione o idioma
20:67
فاوجس في نفسه خيفة موسى ٦٧
فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةًۭ مُّوسَىٰ ٦٧

٦٧

Moisés experimentou certo temor.
Tafsirs
Lições
Reflexões