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38:52
۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢

٥٢

E junto a eles haverá mulheres castas, restringindo os olhares (companheiras) da mesma idade.
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