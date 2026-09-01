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55. Ar-Rahman

الرحمن

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Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso
55:1
الرحمان ١
ٱلرَّحْمَـٰنُ ١

١

O Clemente.
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