Saad 38:52 ۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
Halaman 456 · Juz 23
۞ وَعِندَهُمۡ
قَٰصِرَٰتُ
ٱلطَّرۡفِ
أَتۡرَابٌ
٥٢
Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu (kepada mereka semata-mata), lagi yang sebaya umurnya.
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Ibn Kathir (Abridged)
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