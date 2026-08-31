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55. Ar-Rahmaan

Yang Maha Pemurah

maklumat
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
55:1
الرحمان ١
ٱلرَّحْمَـٰنُ ١

١

(Tuhan) Yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatNya.
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