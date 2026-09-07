Taha 20:119 وانك لا تظما فيها ولا تضحى ١١٩
Pagina 320 · Juz 16
وَأَنَّكَ
لَا
تَظۡمَؤُاْ
فِيهَا
وَلَا
تَضۡحَىٰ
١١٩
non avrai mai sete e non soffrirai la calura del giorno».
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Ibn Kathir (Abridged)
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