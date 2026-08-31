وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان

۵۵. Ar-Rahman

الرحمن

اطلاعات
به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۵۵
الرحمان ١
ٱلرَّحْمَـٰنُ ١

١

(الله) رحمن
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها