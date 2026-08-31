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27. An-Náml

Las Hormigas

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En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
27:1
طس تلك ايات القران وكتاب مبين ١
طسٓ ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍۢ مُّبِينٍ ١

١

Ta’. Sin. Estos son los versículos del Corán, el Libro evidente,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.