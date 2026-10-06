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Mujámmad 47:15 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير اسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم ١٥

Página 508 · Juz 26

١٥
Así es la descripción del Paraíso que le fue prometido a los piadosos: hay ríos de agua que no se contaminan, ríos de leche que siempre tendrá buen sabor, ríos de vino1 que será un deleite para quienes lo beban, y ríos de miel pura. Tendrán en él todas las frutas que deseen. Su Señor los perdonará. ¿Acaso quien disfrutará de estas gracias puede compararse con quien morará eternamente en el Infierno y beberá agua hirviendo que carcomerá sus intestinos?
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Ibn Kathir (Abridged)

The Worshipper of the Truth and the Worshipper of Lust are not Equal

Allah says:

أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ

(Can then he, who stands on clear evidence from his Lord...) This means a person who is upon clear vision and certainty concerning Allah's commands and His religion, because of t

The Worshipper of the Truth and the Worshipper of Lust are not Equal

Allah says:

أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ

(Can then he, who stands on

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