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Al-Qálam 68:28 قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ٢٨

Página 565 · Juz 29

٢٨
Entonces, el más sensato de ellos dijo: “¿No les había dicho que recordaran?”1
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Ibn Kathir (Abridged)

قَالُواْ سُبْحَنَ رَبّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ- فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوَمُونَ- قَالُواْ يوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَغِينَ- عَسَى رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْراً مّنْهَآ إِنَّآ إِلَى رَبّنَا رغِبُونَ- كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الاْخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ-
قَالُواْ سُبْحَنَ رَبّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ- فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوَمُونَ- قَالُواْ يوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَغِينَ- عَسَى
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