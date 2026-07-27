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68:23
فانطلقوا وهم يتخافتون ٢٣
فَٱنطَلَقُوا۟ وَهُمْ يَتَخَـٰفَتُونَ ٢٣
فَٱنطَلَقُواْ
وَهُمۡ
يَتَخَٰفَتُونَ
٢٣
Y se pusieron en camino diciéndose unos a otros en voz baja:
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
68:23
فانطلقوا وهم يتخافتون ٢٣
فَٱنطَلَقُوا۟ وَهُمْ يَتَخَـٰفَتُونَ ٢٣
فَٱنطَلَقُواْ
وَهُمۡ
يَتَخَٰفَتُونَ
٢٣
Y se pusieron en camino diciéndose unos a otros en voz baja:
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.