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68:23
فانطلقوا وهم يتخافتون ٢٣
فَٱنطَلَقُوا۟ وَهُمْ يَتَخَـٰفَتُونَ ٢٣

٢٣

Y se pusieron en camino diciéndose unos a otros en voz baja:
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.