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67. Al-Múlk

La Soberanía (El Reino)

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En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
67:1
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ١
تَبَـٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ ١

١

Bendito sea Aquel en Cuyas manos está el reino y tiene el poder sobre todas las cosas.
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