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68:24
ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ٢٤
أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌۭ ٢٤

٢٤

“Hoy no dejaremos entrar a ningún pobre”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.