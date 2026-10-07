Al-Qálam 68:26 فلما راوها قالوا انا لضالون ٢٦
فَلَمَّا
رَأَوۡهَا
قَالُوٓاْ
إِنَّا
لَضَآلُّونَ
٢٦
Pero cuando vieron [el huerto devastado] dijeron: “Seguramente nos hemos equivocado de camino”.
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Ibn Kathir (Abridged)
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قَالُواْ سُبْحَنَ رَبّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ- فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوَمُونَ- قَالُواْ يوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَغِينَ- عَسَى رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْراً مّنْهَآ إِنَّآ إِلَى رَبّنَا رغِبُونَ- كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الاْخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ-
قَالُواْ سُبْحَنَ رَبّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ- فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوَمُونَ- قَالُواْ يوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَغِينَ- عَسَى…