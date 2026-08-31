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. Al-A'raf

উচু স্থান

তথ্য
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৭:১
المص ١
الٓمٓصٓ ١

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আলিফ, লাম, মীম, সাদ।
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