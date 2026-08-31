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৮৭. Al-A'la
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অনুবাদ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৮৭:১
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١
سَبِّحِ
اسْمَ
رَبِّكَ
الْاَعْلَی
۟ۙ
তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।
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৮৭:২
الذي خلق فسوى ٢
ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ٢
الَّذِیْ
خَلَقَ
فَسَوّٰی
۟
যিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর করেছেন (দেহের প্রতিটি অঙ্গকে) সামঞ্জস্যপূর্ণ।
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৮৭:৩
والذي قدر فهدى ٣
وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ٣
وَالَّذِیْ
قَدَّرَ
فَهَدٰی
۟
যিনি সকল বস্তুকে পরিমাণ মত সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (জীবনে চলার) পথনির্দেশ করেছেন।
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৮৭:৪
والذي اخرج المرعى ٤
وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ٤
وَالَّذِیْۤ
اَخْرَجَ
الْمَرْعٰی
۟
যিনি তৃণ ইত্যাদি বের করেছেন।
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৮৭:৫
فجعله غثاء احوى ٥
فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ ٥
فَجَعَلَهٗ
غُثَآءً
اَحْوٰی
۟ؕ
অতঃপর তাকে কাল আবর্জনায় পরিণত করেছেন।
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৮৭:৬
سنقريك فلا تنسى ٦
سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ٦
سَنُقْرِئُكَ
فَلَا
تَنْسٰۤی
۟ۙ
আমি তোমাকে পড়িয়ে দেব, যার ফলে তুমি ভুলে যাবে না।
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৮৭:৭
الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ٧
إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ٧
اِلَّا
مَا
شَآءَ
اللّٰهُ ؕ
اِنَّهٗ
یَعْلَمُ
الْجَهْرَ
وَمَا
یَخْفٰی
۟ؕ
তবে ওটা বাদে যেটা আল্লাহ (রহিত করার) ইচ্ছে করবেন। তিনি জানেন যা প্রকাশ্য আর যা গোপন।
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৮৭:৮
ونيسرك لليسرى ٨
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ٨
وَنُیَسِّرُكَ
لِلْیُسْرٰی
۟ۚۖ
আমি তোমার জন্য সহজপথ (অনুসরণ করা) আরো সহজ করে দেব।
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৮৭:৯
فذكر ان نفعت الذكرى ٩
فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ٩
فَذَكِّرْ
اِنْ
نَّفَعَتِ
الذِّكْرٰی
۟ؕ
কাজেই তুমি উপদেশ দাও যদি উপদেশ উপকার দেয়।
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৮৭:১০
سيذكر من يخشى ١٠
سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ١٠
سَیَذَّكَّرُ
مَنْ
یَّخْشٰی
۟ۙ
যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে।
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৮৭:১১
ويتجنبها الاشقى ١١
وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ١١
وَیَتَجَنَّبُهَا
الْاَشْقَی
۟ۙ
আর তা উপেক্ষা করবে যে চরম হতভাগা।
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৮৭:১২
الذي يصلى النار الكبرى ١٢
ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ١٢
الَّذِیْ
یَصْلَی
النَّارَ
الْكُبْرٰی
۟ۚ
যে ভয়াবহ আগুনে প্রবেশ করবে।
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৮৭:১৩
ثم لا يموت فيها ولا يحيى ١٣
ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ١٣
ثُمَّ
لَا
یَمُوْتُ
فِیْهَا
وَلَا
یَحْیٰی
۟ؕ
অতঃপর সেখানে সে না (মরার মত) মরবে, আর না (বাঁচার মত) বাঁচবে।
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৮৭:১৪
قد افلح من تزكى ١٤
قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤
قَدْ
اَفْلَحَ
مَنْ
تَزَكّٰی
۟ۙ
সাফল্য লাভ করবে সে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে,
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৮৭:১৫
وذكر اسم ربه فصلى ١٥
وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥
وَذَكَرَ
اسْمَ
رَبِّهٖ
فَصَلّٰی
۟ؕ
আর তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায কায়েম করে।
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৮৭:১৬
بل توثرون الحياة الدنيا ١٦
بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ١٦
بَلْ
تُؤْثِرُوْنَ
الْحَیٰوةَ
الدُّنْیَا
۟ۚۖ
কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দাও,
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৮৭:১৭
والاخرة خير وابقى ١٧
وَٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰٓ ١٧
وَالْاٰخِرَةُ
خَیْرٌ
وَّاَبْقٰی
۟ؕ
অথচ আখিরাতই অধিক উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।
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৮৭:১৮
ان هاذا لفي الصحف الاولى ١٨
إِنَّ هَـٰذَا لَفِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٨
اِنَّ
هٰذَا
لَفِی
الصُّحُفِ
الْاُوْلٰی
۟ۙ
আগের কিতাবগুলোতে এ কথা (লিপিবদ্ধ) আছে,
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৮৭:১৯
صحف ابراهيم وموسى ١٩
صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ١٩
صُحُفِ
اِبْرٰهِیْمَ
وَمُوْسٰی
۟۠
ইবরাহীম ও মূসার কিতাবে।
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৮৮. Al-Ghashiyah
বিহ্বলকর ঘটনা
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আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৮৮:১
هل اتاك حديث الغاشية ١
هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ ١
هَلْ
اَتٰىكَ
حَدِیْثُ
الْغَاشِیَةِ
۟ؕ
(সব কিছুকে) আচ্ছন্নকারী কিয়ামাতের খবর তোমার কাছে পৌঁছেছে কি?
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৮৮:২
وجوه يوميذ خاشعة ٢
وُجُوهٌۭ يَوْمَئِذٍ خَـٰشِعَةٌ ٢
وُجُوْهٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
خَاشِعَةٌ
۟ۙ
কতক মুখ সেদিন নীচু হবে
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৮৮:৩
عاملة ناصبة ٣
عَامِلَةٌۭ نَّاصِبَةٌۭ ٣
عَامِلَةٌ
نَّاصِبَةٌ
۟ۙ
হবে কর্মক্লান্ত, শ্রান্ত।
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৮৮:৪
تصلى نارا حامية ٤
تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةًۭ ٤
تَصْلٰی
نَارًا
حَامِیَةً
۟ۙ
তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।
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৮৮:৫
تسقى من عين انية ٥
تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍۢ ٥
تُسْقٰی
مِنْ
عَیْنٍ
اٰنِیَةٍ
۟ؕ
টগবগে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে তাদেরকে পান করানো হবে।
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৮৮:৬
ليس لهم طعام الا من ضريع ٦
لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍۢ ٦
لَیْسَ
لَهُمْ
طَعَامٌ
اِلَّا
مِنْ
ضَرِیْعٍ
۟ۙ
কাঁটাযুক্ত শুকনো ঘাস ছাড়া তাদের জন্য আর কোন খাদ্য থাকবে না।
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৮৮:৭
لا يسمن ولا يغني من جوع ٧
لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍۢ ٧
لَّا
یُسْمِنُ
وَلَا
یُغْنِیْ
مِنْ
جُوْعٍ
۟ؕ
যা পুষ্টিসাধন করবে না, আর ক্ষুধাও মিটাবে না।
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৮৮:৮
وجوه يوميذ ناعمة ٨
وُجُوهٌۭ يَوْمَئِذٍۢ نَّاعِمَةٌۭ ٨
وُجُوْهٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
نَّاعِمَةٌ
۟ۙ
কতক মুখ সেদিন হবে আনন্দে উজ্জ্বল।
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৮৮:৯
لسعيها راضية ٩
لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌۭ ٩
لِّسَعْیِهَا
رَاضِیَةٌ
۟ۙ
নিজেদের চেষ্টা-সাধনার জন্য সন্তুষ্ট।
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৮৮:১০
في جنة عالية ١٠
فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍۢ ١٠
فِیْ
جَنَّةٍ
عَالِیَةٍ
۟ۙ
উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ জান্নাতে,
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৮৮:১১
لا تسمع فيها لاغية ١١
لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَـٰغِيَةًۭ ١١
لَّا
تَسْمَعُ
فِیْهَا
لَاغِیَةً
۟ؕ
সেখানে শুনবে না কোন অনর্থক কথাবার্তা,
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৮৮:১২
فيها عين جارية ١٢
فِيهَا عَيْنٌۭ جَارِيَةٌۭ ١٢
فِیْهَا
عَیْنٌ
جَارِیَةٌ
۟ۘ
সেখানে থাকবে প্রবহমান ঝর্ণা,
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৮৮:১৩
فيها سرر مرفوعة ١٣
فِيهَا سُرُرٌۭ مَّرْفُوعَةٌۭ ١٣
فِیْهَا
سُرُرٌ
مَّرْفُوْعَةٌ
۟ۙ
সেখানে থাকবে উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন আসন,
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৮৭. Al-A'la
সর্বোন্নত
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তথ্য
অনুবাদ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৮৭:১
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١
سَبِّحِ
اسْمَ
رَبِّكَ
الْاَعْلَی
۟ۙ
তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।
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