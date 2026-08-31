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৫৫. Ar-Rahman

পরম করুণাময়

তথ্য
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৫৫:১
الرحمان ١
ٱلرَّحْمَـٰنُ ١

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পরম দয়ালু (আল্লাহ),
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