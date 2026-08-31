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৫৫. Ar-Rahman
পরম করুণাময়
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তথ্য
অনুবাদ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৫৫:১
الرحمان ١
ٱلرَّحْمَـٰنُ ١
اَلرَّحْمٰنُ
۟ۙ
পরম দয়ালু (আল্লাহ),
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৫৫:২
علم القران ٢
عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ٢
عَلَّمَ
الْقُرْاٰنَ
۟ؕ
তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন,
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৫৫:৩
خلق الانسان ٣
خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ ٣
خَلَقَ
الْاِنْسَانَ
۟ۙ
তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন,
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৫৫:৪
علمه البيان ٤
عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ٤
عَلَّمَهُ
الْبَیَانَ
۟
তিনিই শিখিয়েছেন মনের কথা প্রকাশ করতে,
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৫৫:৫
الشمس والقمر بحسبان ٥
ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍۢ ٥
اَلشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ
بِحُسْبَانٍ
۟ۙ
সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে সুনির্দিষ্ট হিসাব অনুযায়ী।
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৫৫:৬
والنجم والشجر يسجدان ٦
وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ٦
وَّالنَّجْمُ
وَالشَّجَرُ
یَسْجُدٰنِ
۟
তৃণলতা গাছপালা (তাঁরই জন্য) সাজদায় অবনত,
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৫৫:৭
والسماء رفعها ووضع الميزان ٧
وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ٧
وَالسَّمَآءَ
رَفَعَهَا
وَوَضَعَ
الْمِیْزَانَ
۟ۙ
তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত, আর স্থাপন করেছেন (ন্যায়ের) মানদন্ড,
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৫৫:৮
الا تطغوا في الميزان ٨
أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِى ٱلْمِيزَانِ ٨
اَلَّا
تَطْغَوْا
فِی
الْمِیْزَانِ
۟
যাতে তোমরা মানদন্ডে সীমালঙ্ঘন না কর,
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৫৫:৯
واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ٩
وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ ٩
وَاَقِیْمُوا
الْوَزْنَ
بِالْقِسْطِ
وَلَا
تُخْسِرُوا
الْمِیْزَانَ
۟
সুবিচারের সঙ্গে ওজন প্রতিষ্ঠা কর আর ওজনে কম দিও না,
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৫৫:১০
والارض وضعها للانام ١٠
وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠
وَالْاَرْضَ
وَضَعَهَا
لِلْاَنَامِ
۟ۙ
আর যমীন- তিনি (তাঁর) প্রাণীকুলের জন্য তাকে করেছেন বিস্তৃত,
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৫৫:১১
فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام ١١
فِيهَا فَـٰكِهَةٌۭ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١
فِیْهَا
فَاكِهَةٌ
وَّالنَّخْلُ
ذَاتُ
الْاَكْمَامِ
۟ۖ
এতে আছে নানান ফলমূল, আর খেজুর গাছ যার ফল আবরণে ঢাকা,
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৫৫:১২
والحب ذو العصف والريحان ١٢
وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ١٢
وَالْحَبُّ
ذُو
الْعَصْفِ
وَالرَّیْحَانُ
۟ۚ
আর খোসা ও ডাটা বিশিষ্ট দানা আর সুগন্ধী গাছ।
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৫৫:১৩
فباي الاء ربكما تكذبان ١٣
فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٣
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟
অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?
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৫৫:১৪
خلق الانسان من صلصال كالفخار ١٤
خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِن صَلْصَـٰلٍۢ كَٱلْفَخَّارِ ١٤
خَلَقَ
الْاِنْسَانَ
مِنْ
صَلْصَالٍ
كَالْفَخَّارِ
۟ۙ
তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুকনা পচা কাদা হতে,
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৫৫:১৫
وخلق الجان من مارج من نار ١٥
وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍۢ مِّن نَّارٍۢ ١٥
وَخَلَقَ
الْجَآنَّ
مِنْ
مَّارِجٍ
مِّنْ
نَّارٍ
۟ۚ
আর জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াবিহীন আগুন হতে।
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৫৫:১৬
فباي الاء ربكما تكذبان ١٦
فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٦
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟
অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নি‘মাতকে অস্বীকার করবে?
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৫৫:১৭
رب المشرقين ورب المغربين ١٧
رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ١٧
رَبُّ
الْمَشْرِقَیْنِ
وَرَبُّ
الْمَغْرِبَیْنِ
۟ۚ
তিনিই দু’টি উদয় স্থান ও দু’টি অস্তাচলের নিয়ন্ত্রক,
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৫৫:১৮
فباي الاء ربكما تكذبان ١٨
فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٨
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟
অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নি‘মাতকে অস্বীকার করবে?
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৫৫:১৯
مرج البحرين يلتقيان ١٩
مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ١٩
مَرَجَ
الْبَحْرَیْنِ
یَلْتَقِیٰنِ
۟ۙ
দু’টি সমুদ্রকে তিনিই প্রবাহিত করেন যারা পরস্পর মিলিত হয়,
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৫৫:২০
بينهما برزخ لا يبغيان ٢٠
بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌۭ لَّا يَبْغِيَانِ ٢٠
بَیْنَهُمَا
بَرْزَخٌ
لَّا
یَبْغِیٰنِ
۟ۚ
(কিন্তু তা সত্ত্বেও) উভয়ের মাঝে আছে এক আড়াল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।
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৫৫:২১
فباي الاء ربكما تكذبان ٢١
فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢١
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟
অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নি‘মাতকে অস্বীকার করবে?
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৫৫:২২
يخرج منهما اللولو والمرجان ٢٢
يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ٢٢
یَخْرُجُ
مِنْهُمَا
اللُّؤْلُؤُ
وَالْمَرْجَانُ
۟ۚ
এ সব দরিয়া হতে বের হয় মুক্তা ও প্রবাল,
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৫৫. Ar-Rahman
পরম করুণাময়
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তথ্য
অনুবাদ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৫৫:১
الرحمان ١
ٱلرَّحْمَـٰنُ ١
اَلرَّحْمٰنُ
۟ۙ
পরম দয়ালু (আল্লাহ),
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