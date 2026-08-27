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Al-Mursalat 77:38 هاذا يوم الفصل جمعناكم والاولين ٣٨

পাতা ৫২৭ · জুজ ২৯

هٰذَا
یَوْمُ
الْفَصْلِ ۚ
جَمَعْنٰكُمْ
وَالْاَوَّلِیْنَ
۟
এটা চূড়ান্ত ফয়সালার দিন, আমি একত্রিত করেছি তোমাদেরকে আর আগের লোকেদেরকে।
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Tafsir Ahsanul Bayaan

এটাই ফায়সালার দিন, আমি একত্রিত করেছি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে। [১]

[১] এ কথা মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে সম্বোধন করে বলবেন। আমি তোমাদের পূর্বাপর সকলকে আমার পরিপূর্ণ শক্তি দ্বারা ফায়সালা করার জন্য একই ময়দানে একত্রিত করে নিয়েছি।

এটাই ফায়সালার দিন, আমি একত্রিত করেছি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে। [১]

[১] এ কথা মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে সম্বোধন করে বলবেন। আমি তোমাদের পূর্বাপর সকলকে

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