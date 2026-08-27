Al-Mursalat 77:30 انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب ٣٠
পাতা ৫২৭ · জুজ ২৯
اِنْطَلِقُوْۤا
اِلٰی
ظِلٍّ
ذِیْ
ثَلٰثِ
شُعَبٍ
۟ۙ
‘চলো সেই (ধোঁয়ার) ছায়ার দিকে যার আছে তিনটি শাখা (অর্থাৎ ডানে, বামে, উপরে সব দিক থেকেই ঘিরে ধরবে),
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে। [১]
[১] জাহান্নাম থেকে যে ধোঁয়া বের হবে তা উঁচু হয়ে তিন দিকে ছড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ, যেমন দেওয়াল অথবা গাছের ছায়া হয়, যাতে মানুষ শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করে, জাহান্নামের এই ধোঁয়া কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে রকম হবে না। এই ধোঁয়ার ছায়ায় জাহান্নামী কোন স্বস্তি লাভ করবে না।
চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে। [১]
[১] জাহান্নাম থেকে যে ধোঁয়া বের হবে তা উঁচু হয়ে তিন দিকে ছড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ, যেমন দেওয়াল অথবা গাছের ছায়া হয়, যাতে ম…