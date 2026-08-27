প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর

Al-Mursalat 77:30 انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب ٣٠

পাতা ৫২৭ · জুজ ২৯

اِنْطَلِقُوْۤا
اِلٰی
ظِلٍّ
ذِیْ
ثَلٰثِ
شُعَبٍ
۟ۙ
‘চলো সেই (ধোঁয়ার) ছায়ার দিকে যার আছে তিনটি শাখা (অর্থাৎ ডানে, বামে, উপরে সব দিক থেকেই ঘিরে ধরবে),
আরও পড়ুন

তাফসীর পড়ুন

Tafsir Ahsanul Bayaan

চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে। [১]

[১] জাহান্নাম থেকে যে ধোঁয়া বের হবে তা উঁচু হয়ে তিন দিকে ছড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ, যেমন দেওয়াল অথবা গাছের ছায়া হয়, যাতে মানুষ শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করে, জাহান্নামের এই ধোঁয়া কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে রকম হবে না। এই ধোঁয়ার ছায়ায় জাহান্নামী কোন স্বস্তি লাভ করবে না।

চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে। [১]

[১] জাহান্নাম থেকে যে ধোঁয়া বের হবে তা উঁচু হয়ে তিন দিকে ছড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ, যেমন দেওয়াল অথবা গাছের ছায়া হয়, যাতে ম

আরও তাফসির
Notes placeholders