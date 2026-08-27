Al-Mursalat 77:27 وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ٢٧
পাতা ৫২৭ · জুজ ২৯
وَّجَعَلْنَا
فِیْهَا
رَوَاسِیَ
شٰمِخٰتٍ
وَّاَسْقَیْنٰكُمْ
مَّآءً
فُرَاتًا
۟ؕ
আর আমি তাতে স্থাপন করেছি অনড় সুউচ্চ পবর্তমালা আর তোমাদেরকে পান করিয়েছি সুমিষ্ট সুপেয় পানি।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
আমি ওতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা[১] এবং তোমাদেরকে দিয়েছি সুপেয় পানি।
[১] رَوَاسِيَ হল, رَاسِيَةٌ এর বহুবচন। অর্থ সুদৃঢ় পাহাড়। شَامِخَاتٌ সুউচ্চ।
আমি ওতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা[১] এবং তোমাদেরকে দিয়েছি সুপেয় পানি।
[১] رَوَاسِيَ হল, رَاسِيَةٌ এর বহুবচন। অর্থ সুদৃঢ় পাহাড়। شَامِخَاتٌ সুউচ্…