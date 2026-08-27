প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর

Al-Mursalat 77:27 وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ٢٧

পাতা ৫২৭ · জুজ ২৯

وَّجَعَلْنَا
فِیْهَا
رَوَاسِیَ
شٰمِخٰتٍ
وَّاَسْقَیْنٰكُمْ
مَّآءً
فُرَاتًا
۟ؕ
আর আমি তাতে স্থাপন করেছি অনড় সুউচ্চ পবর্তমালা আর তোমাদেরকে পান করিয়েছি সুমিষ্ট সুপেয় পানি।
আরও পড়ুন

তাফসীর পড়ুন

Tafsir Ahsanul Bayaan

আমি ওতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা[১] এবং তোমাদেরকে দিয়েছি সুপেয় পানি।

[১] رَوَاسِيَ হল, رَاسِيَةٌ এর বহুবচন। অর্থ সুদৃঢ় পাহাড়। شَامِخَاتٌ সুউচ্চ।

আমি ওতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা[১] এবং তোমাদেরকে দিয়েছি সুপেয় পানি।

[১] رَوَاسِيَ হল, رَاسِيَةٌ এর বহুবচন। অর্থ সুদৃঢ় পাহাড়। شَامِخَاتٌ সুউচ্

আরও তাফসির
Notes placeholders