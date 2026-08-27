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Al-Mursalat 77:36 ولا يوذن لهم فيعتذرون ٣٦

পাতা ৫২৭ · জুজ ২৯

وَلَا
یُؤْذَنُ
لَهُمْ
فَیَعْتَذِرُوْنَ
۟
তাদেরকে কোন ওজর পেশ করারও সুযোগ দেয়া হবে না।
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Tafsir Ahsanul Bayaan

এবং তাদেরকে ওজর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।[১]

[১] অর্থাৎ, তাদের কাছে পেশ করার মত এমন কোন গ্রহণযোগ্য ওজর থাকবে না, যা তারা পেশ করে মুক্তি পেতে সক্ষম হবে।

এবং তাদেরকে ওজর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।[১]

[১] অর্থাৎ, তাদের কাছে পেশ করার মত এমন কোন গ্রহণযোগ্য ওজর থাকবে না, যা তারা পেশ করে মুক্তি পেতে সক্ষম

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