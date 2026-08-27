Al-Mursalat 77:36 ولا يوذن لهم فيعتذرون ٣٦
পাতা ৫২৭ · জুজ ২৯
وَلَا
یُؤْذَنُ
لَهُمْ
فَیَعْتَذِرُوْنَ
۟
তাদেরকে কোন ওজর পেশ করারও সুযোগ দেয়া হবে না।
তাফসীর পড়ুন
Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
এবং তাদেরকে ওজর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।[১]
[১] অর্থাৎ, তাদের কাছে পেশ করার মত এমন কোন গ্রহণযোগ্য ওজর থাকবে না, যা তারা পেশ করে মুক্তি পেতে সক্ষম হবে।
এবং তাদেরকে ওজর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।[১]
[১] অর্থাৎ, তাদের কাছে পেশ করার মত এমন কোন গ্রহণযোগ্য ওজর থাকবে না, যা তারা পেশ করে মুক্তি পেতে সক্ষম…