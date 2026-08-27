Al-Mursalat 77:35 هاذا يوم لا ينطقون ٣٥
পাতা ৫২৭ · জুজ ২৯
هٰذَا
یَوْمُ
لَا
یَنْطِقُوْنَ
۟ۙ
এদিন এমন যে, কেউ কথা বলতে পারবে না,
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Tafsir Ahsanul Bayaan
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এটা এমন একদিন যেদিন কারো মুখে কথা ফুটবে না। [১]
[১] হাশরের ময়দানে কাফেরদের বিভিন্ন অবস্থা হবে। একটি সময় এমনও হবে যখন তারা সেখানেও মিথ্যা বলবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের মুখে মোহর মেরে দেবেন এবং তাদের হাত-পা সাক্ষ্য দেবে। তারপর যখন তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন অতীব চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতিতে তাদে…
এটা এমন একদিন যেদিন কারো মুখে কথা ফুটবে না। [১]
[১] হাশরের ময়দানে কাফেরদের বিভিন্ন অবস্থা হবে। একটি সময় এমনও হবে যখন তারা সেখানেও মিথ্যা বলবে। অতঃপর আল…