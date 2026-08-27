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Al-Mursalat 77:33 كانه جمالت صفر ٣٣

পাতা ৫২৭ · জুজ ২৯

كَاَنَّهٗ
جِمٰلَتٌ
صُفْرٌ
۟ؕ
যেন হলুদ রঙ্গের উটের সারি,
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Tafsir Ahsanul Bayaan

ওটা হলুদ বরণ উটদলের মত। [১]

[১] صُفْرٌ হল أَصْفَرٌ এর বহুবচন (হলুদ বর্ণ)। কিন্তু আরবদের নিকট এর ব্যবহার কালো অর্থেও হয়ে থাকে। এই দিক দিয়ে অর্থ হবে, তার এক একটি স্ফুলিঙ্গ এত বড় হবে, যেমন অট্টালিকা বা দুর্গ। আবার প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গের আরো অনেক বড় বড় খন্ড হবে, যেমন হয় উট।

ওটা হলুদ বরণ উটদলের মত। [১]

[১] صُفْرٌ হল أَصْفَرٌ এর বহুবচন (হলুদ বর্ণ)। কিন্তু আরবদের নিকট এর ব্যবহার কালো অর্থেও হয়ে থাকে। এই দিক দিয়ে অর্থ হবে, তার

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