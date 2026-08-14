إِنَّمَآ
إِلَٰهُكُمُ
ٱللَّهُ
ٱلَّذِي
لَآ
إِلَٰهَ
إِلَّا
هُوَۚ
وَسِعَ
كُلَّ
شَيۡءٍ
عِلۡمٗا
٩٨
إنما إلهكم - أيها الناس - هو الله الذي لا معبود بحق إلا هو، وسع علمه كل شيء.
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Arabic Qurtubi Tafseer
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قوله تعالى : إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما لا العجل ؛ أي وسع كل شيء علمه ؛ يفعل الفعل عن العلم ؛ ونصب على التفسير . وقرأ مجاهد وقتادة وسع كل شيء علما .
قوله تعالى : إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما لا العجل ؛ أي وسع كل شيء علمه ؛ يفعل الفعل عن العلم ؛ ونصب على التفسير . وقرأ مجاهد وق…