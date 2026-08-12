Yusuf 12:29 يوسف اعرض عن هاذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطيين ٢٩
يُوسُفُ
أَعۡرِضۡ
عَنۡ
هَٰذَاۚ
وَٱسۡتَغۡفِرِي
لِذَنۢبِكِۖ
إِنَّكِ
كُنتِ
مِنَ
ٱلۡخَاطِـِٔينَ
٢٩
O Joseph! Forget about this. And you ˹O wife˺! Seek forgiveness for your sin.1 It certainly has been your fault.”
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Ibn Kathir (Abridged)
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