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37:162
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢

١٦٢

Các ngươi không thể quyến dụ được ai (lệch khỏi tôn giáo chân lý).
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