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37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١

١٦١

Surely you ˹pagans˺ and whatever ˹idols˺ you worship
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