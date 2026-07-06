Sign in
Sign in
Select Language
37:163
الا من هو صال الجحيم ١٦٣
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١٦٣

١٦٣

except those ˹destined˺ to burn in Hell.
Tafsirs
Lessons
Reflections