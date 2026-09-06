Al-Baqarah 2:73 فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ٧٣
Trang 11 · Juz 1
فَقُلۡنَا
ٱضۡرِبُوهُ
بِبَعۡضِهَاۚ
كَذَٰلِكَ
يُحۡيِ
ٱللَّهُ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
وَيُرِيكُمۡ
ءَايَٰتِهِۦ
لَعَلَّكُمۡ
تَعۡقِلُونَ
٧٣
TA đã phán: “Các ngươi hãy lấy xương (của con bò đã cắt tiết) đánh vào nó (thi thể của nạn nhân).” Với cách đó, Allah làm cho người chết sống lại (chỉ ra kẻ sát nhân), đồng thời để Ngài trình bày cho các ngươi thấy các phép lạ của Ngài, mong rằng các ngươi biết suy nghĩ.
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Ibn Kathir (Abridged)
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Bringing the murdered Man back to Life
Al-Bukhari said that,
فَادَرَأْتُمْ فِيهَا
(And disagreed among yourselves as to the crime) means, "Disputed."
This is also the Tafsir of Mujahid. `Ata' Al-Khurasani and Ad-Dahhak said, "Disputed about this matter." Also, Ibn Jurayj said that,
وَإِذْ قَتَلْتُمْ ن…
Bringing the murdered Man back to Life
Al-Bukhari said that,
فَادَرَأْتُمْ فِيهَا
(And disagreed among yourselves as to the crime) means, "Disputed."
Th…