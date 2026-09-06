Al-Baqarah 2:53 واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ٥٣
Trang 8 · Juz 1
وَإِذۡ
ءَاتَيۡنَا
مُوسَى
ٱلۡكِتَٰبَ
وَٱلۡفُرۡقَانَ
لَعَلَّكُمۡ
تَهۡتَدُونَ
٥٣
(Các ngươi hãy nhớ lại) khi TA ban cho Musa Kinh Sách (Tawrah – Kinh Cựu Ước) và Tiêu Chuẩn Phân Biệt Phúc Tội mong rằng các ngươi được hướng dẫn đúng đường.
Đọc Tafsir
Ibn Kathir (Abridged)
Thêm các bản Tafsir
The Children of Israel worshipped the Calf
Allah then said, "Remember My favor on you when I forgave you for worshipping the calf." This happened after Musa went to the meeting place with his Lord at the end of that period which was forty days. These forty days were mentioned in Surat Al-A`raf, when…
The Children of Israel worshipped the Calf
Allah then said, "Remember My favor on you when I forgave you for worshipping the calf." This happened after…