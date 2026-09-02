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27. النمل

النمل

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27:1
طس تلك ايات القران وكتاب مبين ١
طسٓ ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍۢ مُّبِينٍ ١

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طٰسۗ یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں
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