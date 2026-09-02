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26. الشعراء
الشعراء
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26:1
طسم ١
طسٓمٓ ١
طٰسٓمّٓ
۟
طٰسۗمّۗ
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26:2
تلك ايات الكتاب المبين ٢
تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ٢
تِلْكَ
اٰیٰتُ
الْكِتٰبِ
الْمُبِیْنِ
۟
یہ روشن کتاب کی آیات ہیں
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اسباق
تدبرات
26:3
لعلك باخع نفسك الا يكونوا مومنين ٣
لَعَلَّكَ بَـٰخِعٌۭ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ٣
لَعَلَّكَ
بَاخِعٌ
نَّفْسَكَ
اَلَّا
یَكُوْنُوْا
مُؤْمِنِیْنَ
۟
(اے نبی ﷺ !) شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کردیں گے اس صدمے میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے
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اسباق
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26:4
ان نشا ننزل عليهم من السماء اية فظلت اعناقهم لها خاضعين ٤
إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةًۭ فَظَلَّتْ أَعْنَـٰقُهُمْ لَهَا خَـٰضِعِينَ ٤
اِنْ
نَّشَاْ
نُنَزِّلْ
عَلَیْهِمْ
مِّنَ
السَّمَآءِ
اٰیَةً
فَظَلَّتْ
اَعْنَاقُهُمْ
لَهَا
خٰضِعِیْنَ
۟
اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں
تفاسیر
اسباق
تدبرات
26. الشعراء
الشعراء
شعراٗ
سنیے
معلومات
ترجمہ
26:1
طسم ١
طسٓمٓ ١
طٰسٓمّٓ
۟
طٰسۗمّۗ
تفاسیر
اسباق
تدبرات