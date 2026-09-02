سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ترجمہ
18:99
۞ وتركنا بعضهم يوميذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ٩٩
۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍۢ يَمُوجُ فِى بَعْضٍۢ ۖ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَـٰهُمْ جَمْعًۭا ٩٩
وَتَرَكْنَا
بَعْضَهُمْ
یَوْمَىِٕذٍ
یَّمُوْجُ
فِیْ
بَعْضٍ
وَّنُفِخَ
فِی
الصُّوْرِ
فَجَمَعْنٰهُمْ
جَمْعًا
۟ۙ
اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو اس دن وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہوجائیں گے اور صور میں پھونکا جائے گا پس ہم ان سب کو جمع کرلیں گے
تفاسیر
اسباق
تدبرات
18:100
وعرضنا جهنم يوميذ للكافرين عرضا ١٠٠
وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْكَـٰفِرِينَ عَرْضًا ١٠٠
وَّعَرَضْنَا
جَهَنَّمَ
یَوْمَىِٕذٍ
لِّلْكٰفِرِیْنَ
عَرْضَا
۟ۙ
اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے
تفاسیر
اسباق
تدبرات
18:101
الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا ١٠١
ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِى غِطَآءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُوا۟ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١٠١
لَّذِیْنَ
كَانَتْ
اَعْیُنُهُمْ
فِیْ
غِطَآءٍ
عَنْ
ذِكْرِیْ
وَكَانُوْا
لَا
یَسْتَطِیْعُوْنَ
سَمْعًا
۟۠
وہ لوگ جن کی نگاہیں پردے میں تھیں میرے ذکر سے اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے
تفاسیر
اسباق
تدبرات
18:102
افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا ١٠٢
أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن يَتَّخِذُوا۟ عِبَادِى مِن دُونِىٓ أَوْلِيَآءَ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَـٰفِرِينَ نُزُلًۭا ١٠٢
اَفَحَسِبَ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْۤا
اَنْ
یَّتَّخِذُوْا
عِبَادِیْ
مِنْ
دُوْنِیْۤ
اَوْلِیَآءَ ؕ
اِنَّاۤ
اَعْتَدْنَا
جَهَنَّمَ
لِلْكٰفِرِیْنَ
نُزُلًا
۟
کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے یقیناً ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے
تفاسیر
اسباق
تدبرات
18:103
قل هل ننبيكم بالاخسرين اعمالا ١٠٣
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَـٰلًا ١٠٣
قُلْ
هَلْ
نُنَبِّئُكُمْ
بِالْاَخْسَرِیْنَ
اَعْمَالًا
۟ؕ
آپ کہیے : کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں
تفاسیر
اسباق
تدبرات
18:104
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ١٠٤
ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٤
اَلَّذِیْنَ
ضَلَّ
سَعْیُهُمْ
فِی
الْحَیٰوةِ
الدُّنْیَا
وَهُمْ
یَحْسَبُوْنَ
اَنَّهُمْ
یُحْسِنُوْنَ
صُنْعًا
۟
وہ لوگ جن کی سعی و جہد دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں
تفاسیر
اسباق
تدبرات
18:105
اولايك الذين كفروا بايات ربهم ولقايه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ١٠٥
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَزْنًۭا ١٠٥
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
بِاٰیٰتِ
رَبِّهِمْ
وَلِقَآىِٕهٖ
فَحَبِطَتْ
اَعْمَالُهُمْ
فَلَا
نُقِیْمُ
لَهُمْ
یَوْمَ
الْقِیٰمَةِ
وَزْنًا
۟
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا تو برباد ہوگئے ان کے اعمال اور ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن
تفاسیر
اسباق
تدبرات
18:106
ذالك جزاوهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ١٠٦
ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا۟ وَٱتَّخَذُوٓا۟ ءَايَـٰتِى وَرُسُلِى هُزُوًا ١٠٦
ذٰلِكَ
جَزَآؤُهُمْ
جَهَنَّمُ
بِمَا
كَفَرُوْا
وَاتَّخَذُوْۤا
اٰیٰتِیْ
وَرُسُلِیْ
هُزُوًا
۟
ان کا بدلہ جہنم ہے بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا
تفاسیر
اسباق
تدبرات
18:107
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ١٠٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّـٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٧
اِنَّ
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ
كَانَتْ
لَهُمْ
جَنّٰتُ
الْفِرْدَوْسِ
نُزُلًا
۟ۙ
اس کے برعکس) وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے
تفاسیر
اسباق
تدبرات
18:108
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ١٠٨
خَـٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًۭا ١٠٨
خٰلِدِیْنَ
فِیْهَا
لَا
یَبْغُوْنَ
عَنْهَا
حِوَلًا
۟
وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہاں سے وہ جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے
تفاسیر
اسباق
تدبرات
18:109
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا ١٠٩
قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًۭا لِّكَلِمَـٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَـٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًۭا ١٠٩
قُلْ
لَّوْ
كَانَ
الْبَحْرُ
مِدَادًا
لِّكَلِمٰتِ
رَبِّیْ
لَنَفِدَ
الْبَحْرُ
قَبْلَ
اَنْ
تَنْفَدَ
كَلِمٰتُ
رَبِّیْ
وَلَوْ
جِئْنَا
بِمِثْلِهٖ
مَدَدًا
۟
(اے نبی) آپ کہیے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے میرے رب (کے کلمات کو لکھنے) کے لیے تو یقیناً سمندر ختم ہوجائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں اگرچہ اسی کی طرح اور (سمندر) بھی ہم (اس کی) مدد کے لیے لے آئیں
تفاسیر
اسباق
تدبرات
18:99
۞ وتركنا بعضهم يوميذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ٩٩
۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍۢ يَمُوجُ فِى بَعْضٍۢ ۖ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَـٰهُمْ جَمْعًۭا ٩٩
وَتَرَكْنَا
بَعْضَهُمْ
یَوْمَىِٕذٍ
یَّمُوْجُ
فِیْ
بَعْضٍ
وَّنُفِخَ
فِی
الصُّوْرِ
فَجَمَعْنٰهُمْ
جَمْعًا
۟ۙ
اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو اس دن وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہوجائیں گے اور صور میں پھونکا جائے گا پس ہم ان سب کو جمع کرلیں گے
تفاسیر
اسباق
تدبرات