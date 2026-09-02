سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
55. الرحمن
الرحمن
مہربان
سنیے
معلومات
ترجمہ
55:1
الرحمان ١
ٱلرَّحْمَـٰنُ ١
اَلرَّحْمٰنُ
۟ۙ
رحمن نے
تفاسیر
اسباق
تدبرات
55:2
علم القران ٢
عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ٢
عَلَّمَ
الْقُرْاٰنَ
۟ؕ
قرآن سکھایا۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
55:3
خلق الانسان ٣
خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ ٣
خَلَقَ
الْاِنْسَانَ
۟ۙ
اسی نے انسان کو بنایا۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
55:4
علمه البيان ٤
عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ٤
عَلَّمَهُ
الْبَیَانَ
۟
اس کو بیان سکھایا۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
55:5
الشمس والقمر بحسبان ٥
ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍۢ ٥
اَلشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ
بِحُسْبَانٍ
۟ۙ
سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ گردش کرتے ہیں
تفاسیر
اسباق
تدبرات
55:6
والنجم والشجر يسجدان ٦
وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ٦
وَّالنَّجْمُ
وَالشَّجَرُ
یَسْجُدٰنِ
۟
اور ستارے اور درخت (اللہ کو) سجدہ کرتے ہیں۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
55:7
والسماء رفعها ووضع الميزان ٧
وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ٧
وَالسَّمَآءَ
رَفَعَهَا
وَوَضَعَ
الْمِیْزَانَ
۟ۙ
اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کی۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
55:8
الا تطغوا في الميزان ٨
أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِى ٱلْمِيزَانِ ٨
اَلَّا
تَطْغَوْا
فِی
الْمِیْزَانِ
۟
تاکہ تم میزان میں زیادتی مت کرو۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
55:9
واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ٩
وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ ٩
وَاَقِیْمُوا
الْوَزْنَ
بِالْقِسْطِ
وَلَا
تُخْسِرُوا
الْمِیْزَانَ
۟
اور قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ اور میزان میں کوئی کمی نہ کرو۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
55:10
والارض وضعها للانام ١٠
وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠
وَالْاَرْضَ
وَضَعَهَا
لِلْاَنَامِ
۟ۙ
اور زمین کو اس نے بچھا دیا مخلوق کے لیے۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
55:11
فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام ١١
فِيهَا فَـٰكِهَةٌۭ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١
فِیْهَا
فَاكِهَةٌ
وَّالنَّخْلُ
ذَاتُ
الْاَكْمَامِ
۟ۖ
اس میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
55:12
والحب ذو العصف والريحان ١٢
وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ١٢
وَالْحَبُّ
ذُو
الْعَصْفِ
وَالرَّیْحَانُ
۟ۚ
اور ُ بھس والا اناج بھی ہے اور خوشبودار پھول بھی۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
55:13
فباي الاء ربكما تكذبان ١٣
فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٣
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟
تو تم دونوں (گروہ) اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے ؟
تفاسیر
اسباق
تدبرات
55. الرحمن
الرحمن
مہربان
سنیے
معلومات
ترجمہ
55:1
الرحمان ١
ٱلرَّحْمَـٰنُ ١
اَلرَّحْمٰنُ
۟ۙ
رحمن نے
تفاسیر
اسباق
تدبرات