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ترجمہ
37:162
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢
مَاۤ
اَنْتُمْ
عَلَیْهِ
بِفٰتِنِیْنَ
۟ۙ
تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے ہو۔
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37:162
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢
مَاۤ
اَنْتُمْ
عَلَیْهِ
بِفٰتِنِیْنَ
۟ۙ
تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے ہو۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات