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37:160
الا عباد الله المخلصين ١٦٠
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٠

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سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کرلیے گئے ہیں۔
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